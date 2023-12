Bình Định: Một doanh nghiệp FDI có mức thưởng tết cao nhất, 250 triệu đồng/người

Ngày 28.12, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản báo cáo Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH) về tình hình tiền lương, tiền thưởng tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn trong năm 2023.

Theo đó, đến ngày 25.12, có 112 doanh nghiệp ở Bình Định báo cáo chính thức về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng tết. Trong đó, có 8 đơn vị, công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 4 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; 85 doanh nghiệp dân doanh và 15 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Nhiều công ty, doanh nghiệp ở Bình Định đã có kế hoạch thưởng tết cho người lao động HOÀNG TRỌNG

Đối với các đơn vị, công ty nhà nước, tiền lương thực trả của người lao động trong năm 2023 bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng (tăng 0,48% so với năm 2022); mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao nhất là 23 triệu đồng (giảm 42,5% so với năm 2022), thấp nhất 1 triệu đồng (tăng 50% so với năm 2022).

Các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương của người lao động trong năm bình quân gần 9,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,17% so với năm 2022), mức cao nhất là 57,7 triệu đồng và mức thấp nhất hơn 3,6 triệu đồng. Tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao nhất trong khối này là 15 triệu đồng (giảm 37,5% so với 2022).

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân gần 7,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 2,68% so với năm 2022). Tiền lương cao nhất là 76,3 triệu đồng/người/tháng (tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội), tiền lương thấp nhất là 2 triệu đồng/người/tháng (do làm không đủ ngày công trong tháng).

Về thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất khối doanh nghiệp dân doanh là 68 triệu đồng/người (tại Công ty CP Việt - Pháp - Chi nhánh Bình Định) và thấp nhất là 50.000 đồng/người. Có 18 doanh nghiệp dân doanh không có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch.

Về thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất là 170 triệu đồng/người (tại Công ty CP Việt - Pháp - Chi nhánh Bình Định), doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người. Có 21 doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng từ 20 triệu đồng trở lên.

Lao động tại nhà máy của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam ở Bình Định HOÀNG TRỌNG

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền lương thực trả cho người lao động bình quân hơn 8,5 triệu đồng/người/tháng (giảm 36,08% so với năm 2022). Mức tiền lương cao nhất là 187 triệu đồng/người/tháng (tại Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam).

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Định là 71 triệu đồng (tại Chi nhánh công ty TNHH De Heus tại Bình Định), thấp nhất là 100.000 đồng/người và 8 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, 9 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Định có mức thưởng từ 25 triệu đồng trở lên, trong đó mức cao nhất tại Công ty TNHH Ninja Q với 250 triệu đồng (tăng 63% so với năm 2022), mức thấp nhất là 300.000 đồng/người.