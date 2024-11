Bình Định: Mưa lớn gây sạt lở, đất đá đổ ập xuống đường đang thi công

Tối 23.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Xuân Long, Chủ tịch UBND H.An Lão (Bình Định), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đường giao thông đang thi công. Cụ thể, do mưa lớn kéo dài, khoảng 16 giờ 50 cùng ngày, tuyến đường CREAM từ thôn 4, xã An Hưng (H.An Lão) đi La Vuông (TX.Hoài Sơn, Bình Định) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Rất may, lúc sạt lở không có người và phương tiện qua lại.

Tuyến đường CREAM từ thôn 4, xã An Hưng (H.An Lão) đi La Vuông (TX.Hoài Sơn, Bình Định) bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CTV

"Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng cắm biển báo hai đầu, ngăn không cho người và phương tiện qua lại, tránh ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. Đặc biệt, khu vực này vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới do chân đất yếu", ông Long nói.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, vết sạt lở dài gần 30 m, khối lượng đất, đá bị trượt xuống đường khoảng hơn 30 m3. Đất sạt xuống đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua lại.

Hàng chục khối đất tràn xuống đường ẢNH: CTV

Tuyến đường nói trên đang thi công, chưa đưa vào hoạt động. Tuyến đường này thuộc dự án xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (dự án CRIEM), do Ban Quản lý dự án NN-PTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.