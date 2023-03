Bình Định: Phạt 20 năm tù kẻ bóp cổ, chôn xác chủ nợ

Sáng 10.3, TAND tỉnh Bình Định xét xử sở thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Công Nhật (37 tuổi, ở xã Mỹ Cát, H.Phù Mỹ, Bình Định) 20 năm tù về tội giết người. HĐXX tuyên buộc Nhật bồi thường hơn 100 triệu đồng cùng việc cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến khi tròn 18 tuổi.

Bị cáo Đinh Công Nhật (áo xanh) trả lời các câu hỏi của HĐXX BẢO THOA

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2021, Nhật có vay mượn tiền của anh Phan Văn Dũng (35 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ) với tổng số tiền 658 triệu đồng. Anh Dũng đã nhiều lần đòi nhưng Nhật không có tiền trả.

Chiều 6.1.2022, tại nơi neo đậu thuyền của Nhật (thuộc xóm Đông An, thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát), do Nhật không có tiền trả nợ cho anh Dũng như đã hẹn nên xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Dũng cầm dao xông đến thì Nhật dùng đòn gỗ đánh mạnh vào tay Dũng làm rơi con dao xuống sàn thuyền và đạp vào vùng ngực, bụng của Dũng làm Dũng ngã ngửa ra sau.

Lúc này, Nhật tiếp tục xông đến dùng 2 đầu gối đè lên bụng Dũng khống chế, dùng tay bóp cổ Dũng cho đến khi Dũng tử vong do bị ngạt. Sau đó, Nhật mang thi thể anh Dũng đi chôn giấu ở nghĩa địa.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Công Nhật thừa nhận hành vi giết người của mình là sai trái. Bị cáo này cho rằng khi đó bị đánh đau nên tức giận mới xảy ra các hành vi nói trên.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Định cho rằng hành vi của bị cáo Nhật là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính côn đồ, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác một cách trái pháp luật; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.