Bình Định: Phát hiện xe tải chở nhiều súng, đạn thể thao không rõ nguồn gốc

Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định và Trạm CSGT Tuy Phước, Công an tỉnh Bình Định tiến hành dừng xe tải BS 89H - 009.88 do ông Trần Thanh Vang (30 tuổi, ở H.Hữu Lũng, Lạng Sơn) điều khiển, để kiểm tra.

Xe tải chở số lượng lớn súng, đạn thể thao nhưng không có hóa đơn, chứng từ TRỊ BÌNH

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một số lượng lớn súng, đạn thể thao gồm: 225 viên đạn thể thao các loại, 30,16 kg đạn sử dụng cho súng hơi, 2,3 kg bi sắt, 3 khẩu súng bắn nỏ thể thao, gần 1.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại và nhiều loại hàng hóa khác không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá số hàng hóa này là hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan chức năng ở Bình Định đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.