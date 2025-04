Bình Định thông qua đề án đặt tên 58 xã, phường

Tại kỳ họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã trình bày tờ trình chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Định năm 2025 cùng tờ trình về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.

Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Bình Định ẢNH: HẢI PHONG

Qua thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đã biểu quyết thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh và chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.

Theo đó, sau sắp xếp tỉnh Bình Định còn 58 đơn vị hành chính (gồm 41 xã, 17 phường). Cụ thể, TP.Quy Nhơn còn 5 phường và 1 xã, gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã đảo Nhơn Châu.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trình bày tờ trình chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh của tỉnh Bình Định ẢNH: HẢI PHONG

TX.An Nhơn còn 5 phường và 1 xã, gồm các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, xã An Nhơn Tây.

TX.Hoài Nhơn còn 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc.

H.Phù Cát còn 7 xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hoài Hội, Hội Sơn. H.Phù Mỹ còn 7 xã: Phù Mỹ, An Dương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc.

H.Tuy Phước còn 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc. H.Tây Sơn còn 4 xã: Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp. H.Hoài Ân còn 5 xã: Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo.

H.Vân Canh còn 3 xã: Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên. H.Vĩnh Thạnh còn 4 xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn. H.An Lão còn 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định biểu quyết thông qua các nghị quyết ẢNH: HẢI PHONG

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua chủ trương thành lập tỉnh Gia Lai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số, đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và Bình Định.

Tỉnh Gia Lai (mới) sau sắp xếp có diện tích tự nhiên là hơn 21.576 km2; quy mô dân số là 3,5 triệu người. Tỉnh Gia Lai (mới) sau khi sắp xếp, sáp nhập có 135 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 110 xã và 25 phường). Nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính là tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) hiện nay.

Tạo dư địa mới cho địa phương bứt phá vươn lên

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, cho biết mục tiêu của Trung ương hợp nhất tỉnh Bình Định và Gia Lai là để mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa mới cho địa phương bứt phá vươn lên, tận dụng tối đa hình thái không gian để kích hoạt sự phát triển toàn diện giữa miền núi - đồng bằng - biển.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, phát biểu tại kỳ họp ẢNH: HẢI PHONG

Ông Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. UBND tỉnh Bình Định triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; chủ động xây dựng các phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền về sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người bị tác động, ảnh hưởng; chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cao nhất cho sắp xếp.