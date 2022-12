Bình Định: Thu nhập bình quân người giàu gấp 6,9 lần người nghèo

Chiều 29.12, Cục Thống kê Bình Định tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

GRDP năm 2022 ước đạt 106.349 tỉ đồng

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê Bình Định, năm 2022 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của kinh tế tỉnh Bình Định với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, quy mô GRDP năm 2022 của tỉnh này ước đạt 106.349 tỉ đồng, tăng 8,57% (kế hoạch tăng 6,0 - 6,5%). Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bình Định năm 2022 ước hơn 16.551 tỉ đồng, vượt 35,6% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ....

Dân số trung bình tỉnh Bình Định hiện khoảng 1,5 triệu người (nam chiếm 49,7%, nữ chiếm 50,3% trong tổng số dân). Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các khu vực kinh tế năm 2022 ước đạt 832.000 người, tăng 2,2% so với năm trước.

Cục Thống kê tỉnh Bình Định cho rằng GRDP tỉnh Bình Định có sự tăng trưởng cao so cùng kỳ là do dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, nền kinh tế có sự hồi phục đáng kể; tác động của các chính sách kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương được thực hiện hiệu quả và có những giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19; sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc đưa ra phương hướng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.





Thu nhập bình quân đầu người khoảng 3,9 triệu đồng/người/tháng

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định tác động thế nào đến mức sống của người dân địa phương, đại diện Cục Thống kê tỉnh Bình Định khẳng định đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn trong năm 2022 được cải thiện hơn so với năm trước.

Tuy nhiên, thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn dù được nâng lên nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với khu vực thành thị, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nhiều hộ gia đình ở nông thôn tuy đã thoát khỏi hộ nghèo, nhưng thực tế thu nhập chỉ cao hơn mức chuẩn nghèo không đáng kể.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người ở Bình Định năm 2022 đạt khoảng 3,9 triệu đồng/người/tháng (tăng 364.000 đồng/người/tháng so với năm 2021). Thu nhập bình quân đầu người khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn 1,5 triệu đồng (tương ứng thành thị 4,8 triệu đồng/người/tháng, nông thôn 3,3 triệu đồng/người/tháng).

Tình trạng phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Bình Định vẫn còn ở mức cao, chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 5 (nhóm người có mức thu nhập ổn định và giàu có) so với nhóm 1 (người nghèo, hộ nghèo) khoảng 6,9 lần (nhóm 5 cao hơn nhóm 1 khoảng 7 triệu đồng/người/tháng).