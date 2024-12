Bình Định: Tổ chức hàng trăm cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm gần 8,2 tỉ đồng

Ngày 3.12, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

Thanh tra tỉnh Bình Định ẢNH: HẢI PHONG

Theo UBND tỉnh Bình Định, năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ trên nhiều mặt. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra nội bộ đã tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đã kịp thời chỉ đạo thanh tra đột xuất, giải quyết các vụ việc tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực. Công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được tiến hành tích cực, khẩn trương, đúng pháp luật.

Kiểm điểm trách nhiệm 14 tập thể và 51 cá nhân

Năm 2024, toàn ngành Thanh tra của tỉnh Bình Định tiến hành 79 cuộc thanh tra hành chính và 54 cuộc thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát hiện vi phạm về kinh tế gần 8,2 tỉ đồng và 261.150 m2 đất các loại.

Qua thanh tra đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước gần 6 tỉ đồng và 146.223 m2 đất các loại, kiến nghị xử lý hình thức khác (ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh toán, thu về cho đơn vị, chấn chỉnh công tác quản lý…) hơn 2,2 tỉ đồng và 114.927 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 14 tập thể và 51 cá nhân có liên quan.

Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 tổ chức và 7 cá nhân với số tiền hơn 1 tỉ đồng; đồng thời đã đề xuất nhiều kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật "từ sớm, từ xa". Qua công tác thanh tra chưa phát hiện vụ việc, người có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2024, cơ quan công an các cấp điều tra 13 vụ/19 bị can liên quan đến các vụ án tham nhũng, tiêu cực, trong đó kỳ trước chuyển sang 5 vụ/12 bị can và khởi tố mới 8 vụ/7 bị can (qua tin báo tội phạm); kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 vụ/14 bị can, tạm đình chỉ 2 vụ/1 bị can, đang điều tra 6 vụ/4 bị can. Viện KSND hai cấp đã truy tố 3 vụ/8 bị can. TAND hai cấp đã xét xử sơ thẩm 4 vụ/9 bị cáo; xét xử phúc thẩm 3 vụ/3 bị cáo.

Trong năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, điều tra, xử lý các vụ việc, người có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...