Bình Định: Xe đầu kéo gây tai nạn làm 1 người chết, 13 người bị thương

Tối 30.12, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn do xe đầu kéo BS 77C 154.14 kéo theo rơ-móc BS 77R 006.81 gây ra khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 30.12, xe đầu kéo BS 77C 154.14 kéo theo rơ-móc nói trên do tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, ở thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn) điều khiển trên tuyến tỉnh lộ ĐT 636 B, khi đến ngã tư thôn An Thái (xã Nhơn Phúc) thì bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Hậu quả, 1 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL 19 rồi QL 1A theo hướng bắc - nam.

Người dân và lực lượng Công an TX.An Nhơn đã đuổi theo để truy bắt xe đầu kéo BS 77C 154.14.





Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đã truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) chặn được được xe đầu kéo BS 77C 154.14 khi đang di chuyển trên QL1, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc (H.Tuy Phước, Bình Định). Tài xế Nguyễn Văn Thâu bị bắt giữ.

Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt bên dưới.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Tuy Phước đã bàn giao tài xế và phương tiện gây tai nạn cho Công an TX.An Nhơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TX.An Nhơn cho biết vụ tai nạn liên hoàn nói trên khiến 1 người chết và 13 người bị thương.