Bình Định: Khởi tố 16 bị can làm giả chứng chỉ điều khiển tàu cá

Ngày 28.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với 5 bị can trú tại P.Tam Quan Bắc và xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn (Bình Định) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan An ninh điều tra cũng đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và cho tại ngoại đối với 11 bị can khác. Trong đó, 10 bị can trú tại các xã ven biển thuộc TX.Hoài Nhơn, bị can còn lại là Nguyễn Tấn Hải (53 tuổi, ở TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), là người có vai trò chủ mưu trong vụ án này nhưng đang bị tai biến, nên cơ quan An ninh điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.





Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, Nguyễn Tấn Hải đã câu kết, móc nối với nhiều người ở các địa bàn ven biển của TX.Hoài Nhơn để làm giả giấy tờ, chứng chỉ phục vụ cho việc điều khiển phương tiện thủy để hành nghề đánh bắt hải sản, rồi bán cho ngư dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định điều tra mở rộng.