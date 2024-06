Bình Định: Xóa điểm ma túy trước nghĩa trang do 2 chị em 'điều hành'

Sau thời gian nắm chắc tình hình, phương thức hoạt động của 2 nghi phạm, chiều 27.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định), phối hợp Công an P.Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn) kiểm tra hành chính nhà của Trương Thị Dung. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện Dung đang tàng trữ 14 gói ni lông chứa ma túy. Dung khai nhận số ma túy này cất giấu nhằm mục đích mua bán.

Công an lấy lời khai đối với Trương Thị Dung TRỊ BÌNH

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Quy Nhơn, phối hợp Công an P.Bùi Thị Xuân tiếp tục kiểm tra hành chính nhà Trương Thị Liên, phát hiện tại đây có 180 gói ma túy. Liên khai nhận mua số ma túy này từ TP.HCM về chia nhỏ ra để bán cho các con nghiện. Tổng khối lượng ma túy phát hiện cả hai nơi là hơn 94 gram.

Tại cơ quan công an, Liên khai nhận nhiều lần nhờ em gái là Dung đi bán ma túy trên địa bàn P.Bùi Thị Xuân.

Trương Thị Liên tại cơ quan công an TRỊ BÌNH

Gia đình Trương Thị Dung và Trương Thị Liên có nhiều anh em đều nghiện ma túy. Hằng ngày, Dung, Liên ngồi bán nhang, hoa trước nghĩa trang Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn) nhưng thực chất là để bán ma túy. Con nghiện nào không đến mua trực tiếp thì Liên và Dung hẹn quanh khu vực nghĩa trang để giao ma túy.