Binh đoàn 15: Viết tiếp bản hùng ca trên ‘phên dậu’ Tây nguyên

Phần thưởng cao quý không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật của đơn vị, mà còn là minh chứng sinh động cho hành trình hồi sinh bền bỉ trên những vùng biên giới từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Từ "đất chết" đến những cánh rừng xanh

Thành lập ngày 20.2.1985, trên cơ sở các đơn vị từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Binh đoàn 15 được giao nhiệm vụ kép: tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên tuyến biên giới Tây nguyên. Những ngày đầu, cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với địa bàn rộng, hiểm trở, giao thông cách trở, bom mìn và tàn tích chiến tranh còn rình rập dưới từng tấc đất.

Trong gian khó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người lao động Binh đoàn 15 kiên trì bám đất, bám dân, khai hoang, mở lối, từng bước gây dựng sản xuất. Hơn 40 năm qua, Binh đoàn 15 đã chuyển hóa nhiều vùng đất thuộc Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị thành các nông trường cao su, cà phê quy mô lớn, trải dài trên 251 km biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia. Hiện đơn vị quản lý hơn 45.000 ha cao su cùng hàng trăm ha cây trồng khác; đồng thời hình thành 266 khu dân cư với hơn 25.000 hộ dân (92.000 nhân khẩu).

Binh đoàn 15 xây nhà rông tặng cho các buôn làng ẢNH: Đ.V.C.C

Cùng với phát triển sản xuất, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ hơn 70% năm 1985 xuống còn 9,32% vào năm 2024. Hàng nghìn tỉ đồng được đầu tư cho hạ tầng với hơn 1.500 km đường giao thông, cùng hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, điện, nước sinh hoạt, làm thay đổi căn bản diện mạo vùng biên giới.

Đắp bồi "thế trận lòng dân" nơi tuyến đầu

Không chỉ chú trọng kinh tế, Binh đoàn 15 đặc biệt quan tâm xây dựng "thế trận lòng dân". Từ năm 2006, mô hình "Gắn kết hộ", kết nghĩa giữa gia đình cán bộ, công nhân người Kinh với gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, được triển khai và lan tỏa mạnh mẽ. Từ 30 cặp ban đầu, đến nay mô hình đã phát triển gần 4.300 cặp, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, đạt thu nhập 200 - 300 triệu đồng mỗi năm.

Mô hình “Gắn kết hộ” của Binh đoàn 15 giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo ẢNH: Đ.V.C.C

Đơn vị bảo đảm 100% con em cán bộ, công nhân được đến trường, trong đó có gần 2.500 cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình y tế đã khám, chữa bệnh cho hàng trăm nghìn lượt người, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ học sinh khó khăn, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trên địa bàn Lào và Campuchia, Binh đoàn 15 triển khai nhiều dự án kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương; năm 2023 được Bộ Quốc phòng Lào trao tặng Huân chương Anh dũng hạng Hai.

Hiện Binh đoàn 15 tạo việc làm thường xuyên cho gần 15.000 lao động. Riêng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025", đơn vị đã huy động gần 17 tỉ đồng xây dựng 357 căn nhà, hoàn thành trước thời hạn 46 ngày.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết trước khi được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, Binh đoàn đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này lần đầu vào ngày 13.1.2003. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15 còn có 3 tập thể và 2 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phần thưởng lần thứ hai hôm nay tiếp tục khẳng định chặng đường bền bỉ của đơn vị.