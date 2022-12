Bình Dương: Mâu thuẫn từ quán karaoke, 2 người tử vong

Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Bùi Khánh Vân (24 tuổi) và Thạch Sốc (24 tuổi, cùng quê ở Trà Vinh) để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 4.12, Huỳnh Quốc Kiệt (17 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Phan Văn Chiến (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng một số người bạn tổ chức nhậu chung, sau đó cả nhóm rủ nhau đi hát tại một quán karaoke thuộc P.Tân Định (TX.Bến Cát)

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm Chiến xuống lấy xe đi về thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Bùi Khánh Vân và Thạch Sốc.





Rời khỏi quán, cả hai nhóm chạy xe ra ngoài đường thì lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Chiến và Kiệt đã bị đâm nhiều nhát vào người và gục tại chỗ và tử vong sau đó. Các đối tượng liên quan cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua truy xét, Công an tỉnh Bình Dương xác định Bùi Khánh Vân và Thạch Sóc là 2 nghi can chính có liên quan nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm Kiệt và Chiến tử vong.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Vân và Sốc để làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong