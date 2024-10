Bình Dương: Bắt 5 nghi can cướp tài sản của người quen trong phòng trọ

Ngày 27.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự nhóm 5 nghi can để điều tra vụ cướp tài sản ở khu nhà trọ thuộc địa bàn P.An Phú (TP.Thuận An).

Các nghi can bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi), Phạm Sa Lem (22 tuổi), Nguyễn Thị Nhí (27 tuổi, cùng quê An Giang) và Nguyễn Đình Thuấn (25 tuổi), Trịnh Quốc Bốn (29 tuổi, cùng quê Thanh Hóa).

Nghi can Nguyễn Đức Thắng và Trịnh Quốc Bốn trong vụ cướp tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, nhóm 5 nghi can không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động và có sử dụng ma túy. Khi thiếu tiền tiêu xài, mua ma túy đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Phát hiện 1 người quen có tài sản, tối 21.10, Thắng, Sa Lem, Nhí, Thuấn và Bốn chuẩn bị hung khí đến khu nhà trọ ở P.An Phú, nơi người quen thuê ở, chờ cơ hội cướp tài sản.

Nghi can Phạm Sa Lem và Nguyễn Đình Thuấn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khi thấy khu nhà nhà trọ vắng người, cả nhóm xông vào phòng trọ khống chế, cướp 2 điện thoại, nhẫn, dây chuyền, lắc tay bằng vàng… của nạn nhân rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an P.An Phú phối hợp với Công an TP.Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra và lần lượt truy bắt các nghi can cướp tài sản, thu hồi tang vật để phục vụ công tác điều tra.