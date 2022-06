Bình Dương: Bắt băng nhóm chuyên trộm két sắt liên tỉnh

Bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú là Tịnh thất Bồng Lai nhưng bị can Lê Tùng Vân đã vi phạm nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn.