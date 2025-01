Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm đánh người dập não sau va chạm giao thông

Ngày 2.1, Công an TP.Bến Cát (Bình Dương) đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ nghi phạm Lê Văn Hiền (36 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra làm rõ hành vi đánh người dập não sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn TP.Bến Cát.

Trước đó, vào tối 30.12.2024, anh N.T.B (39 tuổi) đi xe máy trên đường NE8, đoạn giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc địa phận P.Thới Hòa (TP.Bến Cát, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy do Hiền điều khiển.

Sau khi va chạm, Hiền đã lao vào đánh, quật ngã anh B. xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, Hiền còn dùng tay chân đánh nhiều lần vào đầu anh B. trước khi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng bị dập não. Các bác sĩ tại bệnh viện sau đó cũng đã kết luận nạn nhân bị chết não, tiên lượng xấu.

Vụ việc được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Qua điều tra, Công an TP.Bến Cát đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh An Giang truy bắt được Hiền khi đang lẩn trốn tại An Giang; đồng thời di lý về Bình Dương phục vụ công tác điều tra.