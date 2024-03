Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm mua bán ma túy có súng đã lên đạn

Ngày 26.3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá thành công chuyên án mua bán ma túy, thu giữ 1 khẩu súng, 4 viên đạn cùng các tang vật khác.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Xuân Hóa (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia.

Công an thu giữ khẩu súng và đạn CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua trinh sát nắm địa bàn, công an xác định Nguyễn Xuân Hóa và Phạm Anh Tú (24 tuổi, ngụ Nghệ An) liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán ma túy số lượng lớn. Trong đó, Phạm Anh Tú được xác định còn chuyên trộm cắp xe máy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Sau khi nắm bắt đầy đủ thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với Công an TP.Tân Uyên và TP.Thuận An (Bình Dương) đồng loạt ra quân triệt phá đường dây này, bắt giữ tổng cộng 10 nghi phạm, trong đó có Hóa, Tú, thu giữ 776,19 gam ma túy.

Số ma túy bị thu giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Trong quá trình vây bắt và khám xét nơi ở của Phạm Anh Tú, công an đã nhanh chóng phát hiện khẩu súng do Tú luôn lên đạn sẵn để đề phòng, chống trả.

Cùng ngày 26.3, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy này.