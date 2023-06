Bình Dương: Bắt nghi phạm trộm tiền của tổng giám đốc người nước ngoài

Theo điều tra, ngày 21.6, vị tổng giám đốc người nước ngoài đã đến Công an H.Bàu Bàng trình báo về vụ mất trộm tài sản ở trong phòng làm việc có tổng giá trị trên 650 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Bàu Bàng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh thu thập chứng cứ, dữ liệu để truy bắt nghi phạm.

Qua khai thác thông tin, hình ảnh, Công an H.Bàu Bàng xác định được nghi phạm Vũ Văn Tình đang trên đường bỏ trốn về hướng Gia Lai.

Nghi phạm Vũ Văn Tình bị bắt khi đang ở nhà nghỉ CÔNG AN CUNG CẤP

Đến rạng sáng 22.6, Công an H.Bàu Bàng đã bắt giữ được Vũ Văn Tình khi đang ở trong một nhà nghỉ tại H.Bù Đăng (Bình Phước), và di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.