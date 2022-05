Bình Dương: Chưa đến 3 giây, trộm bẻ khóa, lấy xe máy được dựng trước nhà

Ngày 4.5, Công an P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Bùi Văn Phi về việc bị trộm bẻ khóa, lấy xe máy. Diễn biến vụ trộm xe máy được camera an ninh ghi hình.

Theo đó, vào lúc 18 giờ 11 ngày 3.5, hai người đàn ông chở nhau trên xe máy hiệu Exciter đến khu vực đường DT746 (KP.Bình Quới, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An).

Quan sát thấy xung quanh không có người, người đàn ông ngồi phía sau xe máy (mặc áo khoác màu xanh dương, quần màu xanh chất liệu jean, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đen) bước xuống, tiến đến chỗ xe máy hiệu Honda Future BS 61C2 - 147.66 đang dựng trước một tiệm sửa xe.

Chưa đầy 3 giây, người này đã bẻ khóa được xe máy và nhanh chóng nổ máy xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ông Phi, chủ chiếc xe, phát hiện đuổi theo nắm đuôi xe lại khiến ông bị té, úp mặt xuống đường và bị thương nhẹ.





"Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa, tôi phát hiện xe sáng đèn, chạy ra nắm xe lại nhưng không kịp. Chúng thực hiện vụ trộm ngay trước mặt mà tôi không làm gì được", ông Bùi Văn Phi bức xúc.

Theo ông Phi, xe máy bị trộm vừa được ông mua cách đây vài tháng và có gắn thêm phụ kiện, tổng trị giá chiếc xe hơn 70 triệu đồng.

Ông Phi đã đến Công an P.Bình Chuẩn trình báo vụ việc. Công an P.Bình Chuẩn đã tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, điều tra làm rõ.

Cùng ngày (khoảng 1 tiếng sau vụ trộm kể trên), tại địa bàn P.An Phú, TP.Thuận An cũng xảy ra vụ bẻ khóa lấy trộm xe máy do 2 người đàn ông thực hiện. Toàn bộ vụ việc cũng được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 23 cùng ngày (3.5), tại quán trà sữa P.L (P.An Phú, TP.Thuận An), hai người đàn ông bẻ khóa chiếc xe máy Honda Winner X màu đen đỏ BS 61C2 - 107.87 và nhanh chóng nổ máy tẩu thoát.