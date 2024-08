Bình Dương: Có hay không 1 trường tiểu học thu tiền xây dựng cơ sở vật chất?

Sáng 9.8, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Thuận An và Ban giám hiệu Trường tiểu học Bình Hòa 1 (TP.Thuận An, Bình Dương) đã có phản hồi phản ánh của phụ huynh về các khoản thu tiền tại nhà trường.

Trả lời Thanh Niên, đại diện Ban giám hiệu (BGH) Trường tiểu học Bình Hòa 1 cho biết hiện nay nhà trường chưa cho phép và chưa thông báo thu bất cứ khoản tiền nào từ phụ huynh học sinh.

Đại diện BGH nhà trường khẳng định qua rà soát, hiện chỉ có 1 lớp 1 đang tiến hành lót nền (bằng tấm giả nhựa) do một phụ huynh của lớp tài trợ, tự nguyện đóng góp để làm với kinh phí khoảng hơn 4 triệu đồng.

Phòng học của lớp 1 đang được lót lại nền Đ.T

Giải thích về vấn đề này, đại diện BGH nhà trường cho biết trong đại dịch Covid-19, toàn bộ cơ sở vật chất của Trường tiểu học Bình Hòa 1 được trưng dụng làm cơ sở cách ly điều trị Covid -19, sau đó không được sửa chữa, tu bổ dẫn đến nhiều phòng học (không chỉ riêng 1 lớp phụ huynh phản ánh) bị xuống cấp nghiêm trọng từ nền nhà, phòng học, bục giảng…

"Vừa qua, sau khi tuyển sinh lớp 1, có duy nhất phụ huynh của 1 lớp 1 đề nghị lót lại nền phòng học cho học sinh bằng nguồn kinh phí tự nguyện của phụ huynh đóng góp, dẫn đến việc phụ huynh phản ánh", đại diện BGH nhà trường giải thích.

Trong khi đó lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Thuận An cho biết thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về chủ trương xã hội hóa xây dựng trường lớp cho phép nhà trường khi có công trình sửa chữa lớn được tiếp nhận các nguồn xã hội hóa để tiến hành xây dựng, sửa chữa nhưng phải lập khái toán, báo cáo Phòng GD-ĐT xem xét, thẩm định.

"Việc lót lại nền 1 phòng học như ở Trường tiểu học Bình Hòa 1 với số kinh phí nhỏ, một số phụ huynh tự nguyện hỗ trợ, đóng góp và tự đưa thợ, nguyên vật liệu đến làm cũng là một việc làm trong chủ trương xã hội hóa xây dựng trường lớp theo thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên do số kinh phí nhỏ nên nhà trường không báo cáo Phòng GD-ĐT", lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Thuận An cho hay.

Một số phụ huynh tự đóng góp, đưa thợ và vật liệu đến lót nền phòng học Đ.T

Cũng theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Thuận An, các khoản thu tiền hiện nay đối với phụ huynh học sinh là vô cùng nhạy cảm. Hiện nay các trường học ở TP.Thuận An trước đây được trưng dụng làm cơ sở cách ly điều trị Covid-19 đã bị xuống cấp trầm trọng nhưng 3 năm qua toàn TP.Thuận An mới chỉ có 3 trường được cấp kinh phí sửa chữa, tu bổ. Các trường còn lại hầu hết phải tự cân đối trong nguồn kinh phí được cấp sửa chữa hàng năm nhưng nguồn kinh phí này cũng chỉ đủ để sửa chữa nhà vệ sinh cho học sinh.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Thuận An cũng mong các bậc phụ huynh chia sẻ với những khó khăn của các trường, nhất là trong bối cảnh hiện nay áp lực về trường lớp ở TP.Thuận An rất lớn khiến sĩ số mỗi lớp vượt quá quy định, với khoảng 40-45 học sinh/lớp.