Bình Dương có thêm một dự án căn hộ giá bình dân

Dự án với quy mô gần 20.000 m2 gồm 1 khối đế, 4 tháp cao 38 tầng. Trong đó có 4 tầng là trung tâm thương mại quy mô 10.000 m2, 2.650 căn hộ có diện tích thông thủy từ 40,36 - 56 m2 (1.800 căn hộ ở, 850 căn hộ cho thuê). Dự án dự kiến sẽ mở bán vào năm 2025, với mức giá dưới 30 triệu đồng/m2 và sẽ bàn giao nhà vào năm 2027.



Khu chung cư Tân Đông Hiệp được đánh giá là dự án căn hộ giá bình dân hiện nay ẢNH: ÁI VÂN

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, cho biết với vị trí nằm kề khu công nghiệp dự án Khu chung cư Tân Đông Hiệp giúp cho những người chưa có nhà ở có cơ hội sở hữu nhà ngay gần nơi họ làm việc. Trong tương lai tuyến Metro số 1 nối từ Suối Tiên qua đường Mỹ Phước Tân Vạn điểm cuối là Thành phố mới Bình Dương sẽ là cơ hội để cư dân có thể dễ dàng di chuyển và đặc biệt có thể đến trung tâm TP.HCM bằng vài phút ngồi trên Metro.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Dĩ An, nhận định suốt 25 năm qua nhờ có sự chung tay sát cánh, đồng hành của các nhà đầu tư mang theo làn gió mới, giúp TP.Dĩ An phát triển toàn diện. Mục tiêu của TP.Dĩ An là hướng tới một thành phố đáng sống, văn minh, thân thiện, nghĩa tình. Đồng thời mang lại cuộc sống đáng sống cho người dân, trong đó phải đẩy mạnh xây dựng chung cư cao tầng. Hiện nay TP.Dĩ An có vị trí giáp ranh TP.HCM nên nhu cầu nhà ở rất lớn, nhất là chất lượng nhà ở ngày càng tăng.

"Chúng tôi cảm kích, tri ân các nhà đầu tư đã đồng hành cùng TP.Dĩ An phát triển. TP.Dĩ An là đất lành chim đậu nên các nhà đầu tư đến đây đầu tư an tâm, an toàn. Lãnh đạo Thành phố tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu tư vào TP.Dĩ An trong hiện tại và tương lai", ông Bảy cho hay.