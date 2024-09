Bình Dương: Công an làm việc với tài xế chở người phụ nữ ngồi trên nắp capo

Sáng 8.9, Công an P.Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm việc với tài xế xe ô tô 7 chỗ đã chở người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe 7 chỗ, chạy từ đường Lê Thị Trung qua đường Huỳnh Văn Lũy (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một).

Theo thông tin ban đầu, tài xế xe 7 chỗ ngụ TP.HCM (tạm trú ở khu phố 6, P.Phú Lợi). Tối 6.9, tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số TP.HCM từ quốc lộ 13 hướng về P.Phú Lợi.

Công an đang làm việc với tài xế xe ô tô 7 chỗ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khi ô tô 7 chỗ đến đường Lê Thị Trung thuộc khu phố 2 (P.Phú Lợi) thì người phụ nữ (công an đang xác minh) chặn đầu xe không cho đi tiếp.

Lúc này, tài xế xuống xe yêu cầu người phụ nữ không được cản đường, nhưng không được đáp ứng. Sau đó tài xế lên xe, đóng cửa lại thì người phụ nữ cũng leo lên nắp capo ngồi.

Tiếp đó, tài xế đã cho xe chạy qua nhiều tuyến đường trong khi người phụ nữ vẫn ngồi trên nắp capo, làm người dân chú ý quay lại clip và đưa lên mạng xã hội.

Người phụ nữ ngồi trên nắp capo, tài xế lái xe chạy qua nhiều tuyến đường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh, trích xuất camera an ninh, công an xác định tài xế đã chở người phụ nữ ngồi trên nắp capo chạy từ đường Lê Thị Trung (khu phố 2) qua đường Huỳnh Văn Lũy (khu phố 6) rồi đi vào hẻm 183 (khu phố 6, đều thuộc P.Phú Lợi), nơi tài xế tạm trú.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi vụ việc xảy ra gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết do vụ việc ban đầu xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự nên thuộc thẩm quyền xử lý của Công an P.Phú Lợi.