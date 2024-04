Bình Dương: Cứu kịp thời người nhảy cầu Phú Cường

Sáng 17.4, đại diện Công an P.Chánh Mỹ cho biết 2 nam thanh niên nhảy cầu Phú Cường đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe và ổn định tinh thần.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 (ngày 16.4), Công an P.Chánh Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân nghi ngờ có 2 nam thanh niên nhảy cầu Phú Cường và để lại xe máy ở trên cầu.

Khu vực nam thanh niên nhảy cầu C.T.V

Ngay lập tức Công an P.Chánh Mỹ cử lực lượng mang theo phao cứu hộ đến hiện trường. Lúc này, tại hiện trường có 1 người chơi vơi giữa dòng nước và 1 người bám vào trụ cầu kêu cứu.

Sau đó, lực lượng của Công an P.Chánh Mỹ đã đưa cả 2 người lên bờ, sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện chăm sóc y tế.

Theo xác định của Công an P.Chánh Mỹ, nam thanh niên tên T. do buồn chán chuyện gia đình, không có việc làm nên đã nhảy cầu với ý định tự tử. Sau khi nhảy xuống sông, 1 nam thanh niên khác đã nhảy xuống cứu anh T. nhưng không thành nên đã bám vào trụ cầu kêu cứu. Rất may lực lượng công an đã có mặt kịp thời đưa cả 2 người lên bờ.