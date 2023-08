Bình Dương: Điều tra vụ cô gái 18 tuổi bị tài xế xe ôm hiếp dâm

Ngày 7.8, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ nghi phạm Trương Minh Hiếu (61 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, tối 5.8, chị T.T.M.D (18 tuổi, quê Vĩnh Long) đứng đón xe khách tại ngã tư Bình Phước (thuộc địa phận TP.HCM) để đi tỉnh Bình Phước thăm bạn.

Khi đang đứng chờ xe thì Trương Minh Hiếu chạy xe máy tới, mời chị T.T.M.D. đi xe ôm thì D. đồng ý và lên xe.

Nghi phạm Trương Minh Hiếu CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Hiếu chạy xe máy chở chị D. đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, sau đó đưa vào một khu vực vắng vẻ thuộc KP.Bình Đức 2, P.Bình Hòa, TP.Thuận An. Tại đây, Hiếu dùng vũ lực trói cô gái trẻ vào một thân cây và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân, sau đó bỏ đi.

Bị làm nhục, chị D. đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. Qua điều tra, lực lượng công an nhanh chóng xác định Hiếu là nghi phạm gây ra vụ việc nên đã truy tìm và đưa Hiếu về cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi hiếp dâm chị T.T.M.D.

Công an TP.Thuận An đang tạm giữ Trương Minh Hiếu để điều tra, làm rõ vụ cô gái 18 tuổi bị tài xế xe ôm hiếp dâm.