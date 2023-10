Bình Dương: Điều tra vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong trên đường ĐT.743

Ngày 17.10, Công an TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày trên đường ĐT.743, đoạn qua P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, ba nam thanh niên chở nhau trên xe máy BS 47B2 - 471.02, lưu thông trên đường ĐT.743 hướng từ TP.Thủ Dầu Một đi TP.Thuận An.

Khi đi đến đoạn đường thuộc KP.Bình Quới B, P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An) thì bất ngờ xảy ra va chạm vào cột đèn đường ở giữa dải phân cách.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ tai nạn N.A

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 nam thanh niên văng xa hàng chục mét, bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng phối hợp lực lượng công an đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng cả 3 người đã tử vong khi đến bệnh viện.

Các nạn nhân được xác định gồm: N.H.T (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk); L.H.M (21 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và B.H.T (16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong đang được Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.Thuận An làm rõ.