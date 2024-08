Bình Dương: Hoạt động sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc

Chiều 2.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại hội nghị

Các chỉ số kinh tế đều tăng

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp của Bình Dương có nhiều khởi sắc, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh dần phục hồi. Tuy nhiên, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết ngành công nghiệp hỗ trợ của Bình Dương còn gặp khó khăn do chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển còn ở mức cao, thị trường xuất khẩu nhiều cạnh tranh… đã tác động đến chỉ số sản xuất công nghiệp. Do vậy chỉ số phát triển công nghiệp của Bình Dương tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm các khu công nghiệp của Bình Dương đã cho thuê 79,22 ha đất , thu hút đầu tư nước ngoài 944 triệu đô la Mỹ (chiếm 88,64% cả tỉnh). Bình Dương cũng đã tổ chức động thổ xây dựng cụm công nghiệp An Lập (75ha) và hiện đang nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp cơ khí, khu công nghệ thông tin tập trung..., phục vụ thu hút các ngành cơ khí ô tô và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ tăng 3,55%); trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 5,81%; dịch vụ tăng 7,36%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,29%...

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Bình Dương đã thu hút được 1 tỉ đô la Mỹ. Đến nay, toàn tỉnh có 4.342 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 40,9 tỉ đô la Mỹ. Trong 6 tháng, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 60 ngàn tỉ đồng.

Phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi tại hội nghị

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Trong 6 tháng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Bình Dương đạt 5.021 tỉ đồng, đạt 22,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao (so với cùng kỳ đạt 31,4% kế hoạch) và đạt 32,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

UBND tỉnh Bình Dương cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 3, Quốc lộ 13, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục đầu tư các dự án đường Vành đai 4, đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

UBND tỉnh Bình Dương cũng xây dựng danh mục các dự án giao thông ưu tiên thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công trong năm 2024 - 2025; đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới hạ tầng giao thông kết nối giữa tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Lãnh đạo sở, ngành thông tin cho báo chí