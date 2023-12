Bình Dương hội thảo đẩy mạnh quá trình ứng dụng công nghiệp 4.0

Tham gia hội thảo có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch danh dự Trường đại học Quốc tế Miền Đông; Lãnh đạo Tổng công ty Becamex và các nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự.

Tại hội thảo, đại diện EIU và TÜV SÜD Asia Pacific Pte. Ltd đã chia sẻ về chủ đề "Building a platform for I4.0 adoption" (Xây dựng nền tảng cho việc áp dụng I4.0) và "SIRI as a strategic tool for i4.0 transformation Journey" (SIRI là công cụ chiến lược cho hành trình chuyển đổi i4.0).

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội thảo

Đ.T

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết năm 2023, Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương đã được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh là TOP 1 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của năm.

Để tiếp tục duy trì bền vững và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược này, ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng không chỉ cần có những giải pháp, nhiệm vụ chiến lược "thông minh" mà còn cần có cách làm "thông minh". Trong quá trình triển khai thực tế tất yếu bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tỉnh Bình Dương sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức; vì vậy, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 đã có 2 phiên thảo luận đặc biệt về Bình Dương

Ông Hà khẳng định đây là cơ hội rất tốt để lãnh đạo các cơ quan ban, ngành của Bình Dương, các doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng ngồi lại để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ tiên tiến của cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng.

Toàn cảnh hội thảo Đ.T

Khuyến khích triển khai giải pháp đón đầu

Sau hơn 25 năm tái lập và phát triển, Bình Dương từ tỉnh có xuất phát điểm thấp so với các tỉnh, thành phố trong khu vực đã chuyển mình trở thành một tỉnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Ở giai đoạn mới với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, Bình Dương luôn quan tâm, khuyến khích việc tích cực triển khai các giải pháp đón đầu xu hướng công nghiệp 4.0; mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đô thị phát triển theo hướng bền vững.

Trong kế hoạch chiến lược phát triển chung, Becamex nói chung và EIU nói riêng là những thành tố quan trọng trong việc xây dựng, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0.

Ký kết hợp tác giữa Becamex IDC và các đối tác

Đ.T

Cụ thể, Becamex là doanh nghiệp chủ đạo và tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới với đổi mới sáng tạo là nền tảng, đáp ứng những nhu cầu mới của Việt Nam và thời đại như chuyển đổi thông minh và phát triển bền vững.

EIU là đầu tàu trong việc kết nối đại học với doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây là liên kết cực kỳ quan trọng để đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cấp quản trị, tổ chức và công nghệ từ đó tiếp tục nâng cao năng suất lao động và cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Dịp này, Becamex IDC, TÜV SÜD Asia Pacific Pte. Ltd, VSIP và EIU cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị, qua đó đẩy nhanh quá trình áp dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.