Bình Dương: Hy hữu chuyện đem trả lại thiết bị y tế bị lấy trộm

Ngày 6.5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó có thông tin về vụ trộm cắp thiết bị y tế, sau đó mang trả lại hết sức hy hữu.

Theo đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, ngày 25.4, lợi dụng lúc nhân viên phòng X-quang của Trung tâm y tế (TTYT) TP.Dĩ An (Bình Dương) nghỉ trưa, kẻ gian đột nhập vào bên trong tháo, lấy trộm tấm nhận ảnh X-quang trị giá hàng trăm triệu đồng.

Một ngày sau (26.4), đến lượt TTYT H.Dầu Tiếng (Bình Dương) báo mất thiết bị y tế là tấm nhận ảnh X-quang. Tiếp đến, ngày 30.4, TTYT TP.Thuận An (Bình Dương) cũng bị trộm tháo, lấy cắp tấm bảng nhận ảnh X-quang.

Công an vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera an ninh tại các TTYT cho thấy hình ảnh tên trộm ở cùng 2 địa điểm tại TP.Dĩ An và TP.Thuận An khá giống nhau, nghi do cùng một người thực hiện.

Đến ngày 4.5, nhân viên TTYT TP.Dĩ An trong lúc quét dọn, phát hiện tấm nhận ảnh X-quang được vứt trả lại ở cổng của trung tâm.





Tại TTYT TP.Thuận An, tấm nhận ảnh X-quang được một tài xế xe ôm mang đến. Bảo vệ của TTYT TP.Thuận An đã giữ người tài xế xe ôm và giao cho công an xử lý.

Qua làm việc của công an, tài xế xe ôm khai nhận có người thuê mang trả lại cho TTYT TP.Thuận An, gói hàng được bọc rất kỹ nên không biết bên trong có chứa gì.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo quản, sử dụng hiệu quả tài sản của nhà nước trong lĩnh vực y tế, ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết: "Sau khi các vụ việc xảy ra, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các TTYT tăng cường phối hợp với công an các địa phương để đảm bảo an ninh trật tự".

Ông Huỳnh Minh Chín cho biết thêm về vụ trộm, sau khi được xe ôm mang đến trả còn ghi dòng chữ: “Gia đình tôi nghèo quá, tôi lỡ rồi…”

Đại tá Trần Văn Chính cho biết việc trộm các thiết bị y tế có giá trị là loại hình tội phạm mới. Đại tá Chính đề nghị Sở Y tế và các cơ quan đơn vị nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo vệ đề phòng loại tội phạm trộm cắp này.