Bình Dương: Tái diễn nạn đập kính ô tô trộm tài sản, công an thông báo người dân cảnh giác

Ngày 5.5, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang điều tra 2 vụ đập kính ô tô trộm tài sản đồng thời phát đi thông báo đề nghị người dân cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp này. Các vụ việc tương tự trước đây cũng đã xảy ra tại Bình Dương (Thanh Niên đã đưa tin).

Theo điều tra, khoảng từ 18 - 20 giờ ngày 3.5, chị N.T.N.T (33 tuổi, ngụ Kiên Giang) đi đám cưới và để xe ô tô ở một nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) đã bị kẻ gian đập vỡ cửa kính lấy trộm 1 iPad, 1 điện thoại và 70 triệu đồng.

Cùng ngày 3.5, ông L.V.H (48 tuổi, ngụ Bình Dương) trình báo, khoảng từ 20 đến 21 giờ, ông đậu xe ở một nhà hàng trên đường 30 Tháng 4 (P.Phú Hòa) đã bị kẻ gian đập vỡ cửa kính lấy trộm 1 laptop và 50.000 đô la Mỹ để ở trong xe.





Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt nghi phạm.

Qua trích xuất camera an ninh công an xác định được 1 nghi can đi xe máy, mặc áo mưa lợi dụng lúc trời mưa gió đi đến các bãi đậu xe tìm sơ hở để đập kính ô tô trộm cắp tài sản.