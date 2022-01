Đà Nẵng: Rủ anh rể đập kính ô tô để trộm tài sản

Ngày 15.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam hai bị can chuyên đập kính ô tô đậu ngoài đường để trộm cắp. Theo đó, Nguyễn Anh Thương (30 tuổi) và Chế Văn Quý (38 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị bắt về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ cuối tháng 11.2021, trên địa bàn TP.Đà Nẵng thường xuyên xảy ra nhiều vụ đập kính ô tô, lục tìm tài sản khiến người dân hoang mang. Các vụ án xảy ra trên khắp các quận huyện, với tính chất manh động. Có đêm nhiều ô tô bị đập kính trên cùng một đoạn đường, gây tâm lý bất an bởi lâu nay người dân có thói quen đậu xe ngoài đường tại các khu dân cư mới, đường xá rộng rãi, vắng vẻ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng được Ban giám đốc Công an thành phố giao nhiệm vụ chủ công, phối hợp Công an các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn truy xét.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Anh Thương có nhiều nghi vấn. Thương có tiền án trộm cắp tài sản, tuy thất nghiệp nhưng gần đây có tiền trả nợ, bất minh về kinh tế. Ngoài ra, Thương hay đi chung với anh rể là Quý, một người có tiền án tổ chức đánh bạc.





Qua củng cố chứng cứ, ngày 14.1, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập cả hai để đấu tranh. Theo khai nhận, ban đầu Thương gây án một mình bằng cách tháo biển số xe máy, tháo một số phụ tùng để tránh bị nhận dạng. Khi tiếp cận ô tô thì tắt đèn xe, dùng xà beng đập kính ô tô.

Sau khi lấy tài sản, Phương thay quần áo khác, di chuyển vòng vèo nhiều tuyến đường trước khi về nhà để lực lượng công an khó theo dấu qua camera an ninh đường phố.

Từ đầu năm 2022, thấy anh rể thất nghiệp, Thương rủ thêm anh rể cùng đi đập kính ô tô để trộm tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ được 6 vụ đập kính ô tô do hai anh em này gây án.