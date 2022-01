Trộm cắp hoành hành dịp cuối năm

Vừa ra khỏi nhà, trộm đột nhập cuỗm 8 lượng vàng

Chiều tối 21.12.2021, cả gia đình 4 người của ông N.T.H (43 tuổi, ngụ H.Củ Chi) chở nhau ra quán ăn tối. Đi chưa bao lâu, ông H. nhận điện thoại của hàng xóm báo có người lạ đột nhập vào nhà. Quay về phát hiện khóa cửa bị cạy bung. Kẻ trộm lục tung đồ đạc trong nhà, chỉnh sửa vị trí camera, ngắt dây nguồn. Gần 8 lượng vàng của hai vợ chồng ông H. tích cóp trong nhiều năm đã bị lấy mất.

Sáng 23.12.2021, chị P.H.T (ngụ H.Nhà Bè) chạy xe máy đến tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) để đặt bánh. Lúc này, có nhóm khoảng 5 người, chạy xe máy đến áp sát xe chị T. Nam thanh niên vờ cho xe va vào xe chị T. khiến chị mất tập trung, để đồng bọn lấy trộm túi nhựa treo trên xe chị T., bên trong có điện thoại và một số tiền mặt, tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7.12.2021, tại Q.Bình Tân, chị V.T.H.P (26 tuổi), đang nấu ăn tại nhà, cũng là cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp trên đường Phan Anh. Chị P. đặt ĐTDĐ đắt tiền trên ghế tại phòng khách thì bị kẻ gian đột nhập lấy mất. Đến chiều 26.12.2021, lực lượng chức năng đưa Huỳnh Quốc Hòa (30 tuổi, không có nơi cư trú nhất định) về trụ sở Công an P.Bình Trị Đông làm rõ. Hòa thừa nhận trộm điện thoại của chị P. đem bán được 500.000 đồng và đã tiêu xài hết. Ngoài vụ trộm nêu trên, Hòa thừa nhận tự mình thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác từ tháng 10 - 12.2021 trên địa bàn các quận Bình Tân, Tân Phú.

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, nhấn mạnh người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhiều đối tượng làm liều và bất chấp các thủ đoạn để thực hiện hành vi của mình, sẽ gây tâm lý hoang mang cho người dân. Lực lượng Cảnh sát hình sự TP.HCM luôn với tinh thần chủ động, tập trung trấn áp các loại tội phạm nhằm mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân.





Ngoài ra gần đây, người dân trình báo về một nhóm thanh thiếu niên chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn, Công an Q.Bình Tân tiến hành xác minh. Sau đó, công an triệu tập lấy lời khai đối với nhóm gồm 6 người từ 14 - 17 tuổi. Nhóm này khai nhận đã nghỉ học, quen biết nhau qua mạng xã hội, rủ nhau đi cướp, thường chọn gây án ở các đoạn đường tối, vắng người qua lại. Đến thời điểm bị bắt, băng cướp nhí này đã thực hiện 2 vụ cướp giật. Ngoài ra, lực lượng công an đang tiếp tục xác minh một số vụ cướp khác nghi ngờ do băng này gây ra.

Trấn áp mạnh tội phạm trộm cướp dịp tết

Theo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2021, Công an TP.HCM cho biết TP ghi nhận 3.971 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 438 vụ so với năm 2020. Trong những tháng cuối năm 2021, lực lượng công an TP tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp nhằm kéo giảm tội phạm trên địa bàn. Qua đó, Công an TP.HCM điều tra làm rõ gần 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt giữ 4.227 đối tượng, hầu hết các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra, truy bắt nhanh các đối tượng gây án.

Trả lời Thanh Niên, đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu (PV01) - Công an TP.HCM, chia sẻ thời điểm cuối năm dự báo các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn. Công an TP.HCM cũng đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15.12.2021 - 14.2.2022. Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp cuối năm, lực lượng công an có nhiệm vụ trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức trộm cắp, cướp giật, các tệ nạn như cờ bạc, “tín dụng đen”.