TP.HCM: Tên cướp áp sát, rồi cướp giật tài sản của một phụ nữ trong chớp mắt

Ngày 10.1, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ và bàn giao Trần Đức Quí (45 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho Công an Q.Tân Bình điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 7.1, Trần Đức Quí một mình sử dụng xe máy lòng vòng qua nhiều tuyến đường để tìm kiếm những người dân sơ hở để cướp giật tài sản.

Đến ngày 9.1, bằng công tác nắm bắt địa bàn và quản lý đối tượng. Trinh sát PC02 phát hiện Trần Đức Quí nghi vấn cướp giật tài sản của một phụ nữ nên mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, Trần Đức Quí đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.





Cụ thể, tối 7.1, khi đến trước địa chỉ 106 Hồng Hà (Q.Tân Bình), Quí phát hiện một người phụ nữ đi xe máy có treo túi xách trên xe nên đi hướng ngược chiều với nạn nhân, sau đó bất ngờ áp sát giật túi xách rồi tẩu thoát. Kiểm tra bên trong túi xách có một laptop nhưng có cài đặt mật khẩu, Quí tìm đến một tiệm sửa điện thoại trên Q.10 để mở mật khẩu rồi để lại laptop tại đây.

Qua điều tra, công an xác định cửa hàng điện thoại mà Quí đang nhờ mở mật khẩu ở cửa hàng điện thoại trên Q.10 nên mời chủ tiệm là D.V.M. (46 tuổi, ngụ Q.10) lên làm việc. Tại đây, D.V.M khai nhận vào tối 7.1, Quí có đưa cho M. một laptop nhờ mở mật khẩu và chạy lại chương trình, nhưng M. không hề biết laptop này là do Quí phạm tội mà có, sau đó M. tự nguyện giao nộp laptop trên cho cơ quan công an.

Nhận thấy hành vi chiếm đoạt tài sản của Trần Đức Quí có dấu hiệu của tội cướp giật tài sản, vụ án trên xảy ra trên địa bàn Q.Tân Bình nên PC02 chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện gây án cùng nghi phạm đến Công an Q.Tân Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.