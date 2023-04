Bình Dương là địa phương thứ 2 trong cả nước có 4 thành phố trực thuộc

TP.Thủ Dầu Một

TP.Thủ Dầu Một được thành lập ngày 2.5.2012 với diện tích118,67 km2; dân số 325.551 người.

Từ năm 2017, TP.Thủ Dầu Một được công nhận là đô thị loại 1 với 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm phường: Phú Cường, Chánh Nghĩa, Chánh Mỹ, Hiệp Thành, Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ, Hòa Phú, Phú Tân, Định Hòa, Hiệp An, Tân An và Tương Bình Hiệp.

Một góc TP.Thủ Dầu Một Đ.T

TP.Thủ Dầu Một là trung tâm của tỉnh Bình Dương cách TP.HCM 30 km và giáp ranh với H.Củ Chi (TP.HCM). Hiện TP.Thủ Dầu Một có các KCN như: VSIP 2, Đồng An 2, Sóng Thần 3, Đại Đăng, Kim Huy.

Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một hiện nay là bà Nguyễn Thu Cúc.

TP.Thuận An

TP.Thuận An được thành lập ngày 1.2.2020 có diện tích 83,71 km2, dân số 605.075 người.

TP.Thuận An có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường: An Phú, Bình Hòa, Bình Chuẩn, An Thạnh, Thuận Giao, Hưng Định, Bình Nhâm, Vĩnh Phú, Lái Thiêu và xã An Sơn.

Quốc lộ 13 đoạn qua TP.Thuận An Đ.T

TP.Thuận An giáp Q.12 và TP.Thủ Đức (TP.HCM) và giáp TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TP.Tân Uyên (Bình Dương). TP.Thuận An có các KCN hiện đại bậc nhất Bình Dương như KCN: VSIP 1, Việt Hương 1, Đồng An 1; các cụm công nghiệp gồm: Bình Chuẩn, Hài Mỹ, An Phú. Hiện TP.Thuận An đang là đô thị loại 2.

Chủ tịch UBND TP.Thuận An hiện nay là ông Nguyễn Thanh Tâm.

TP.Dĩ An

TP.Dĩ An được thành lập ngày 1.4.2020 với diện tích 60,01 km2, dân số 500.189 người; có 7 phường gồm: Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, An Bình, Bình An, Bình Thắng và Tân Bình.

TP.Dĩ An (Bình Dương) Đ.T

TP.Dĩ An giáp ranh TP.Thuận An (Bình Dương) và Q.9, TP.Thủ Đức (TP.HCM) và TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Hiện nay TP.Dĩ An đang là đô thị loại 2; có các KCN được thành lập đầu tiên ở Bình Dương như, KCN: Sóng Thần 1; Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, B.

Chủ tịch UBND TP.Dĩ An hiện nay là ông Võ Văn Hồng.

TP.Tân Uyên

TP.Tân Uyên được thành lập ngày 10.4.2023 có diện tích 191,76 km2, dân số 466.053 người. TP.Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường: Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân và 2 xã: Bạch Đằng, Thạnh Hội.

Một góc TP.Tân Uyên Đ.T

TP.Tân Uyên có các KCN như VSIP 3 và Nam Tân Uyên, cụm công nghiệp Thái Hòa, Tân Hiệp, Uyên Hưng

TP.Tân Uyên hiện đang là đô thị loại 3; giáp TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, H.Bắc Tân Uuyên, TX.Bến Cát (Bình Dương) và giáp H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên hiện nay là ông Đoàn Hồng Tươi.