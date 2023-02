Bình Dương: Một phụ nữ tử vong nghi do bị tạt a xít

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 25.2, chị L. (37 tuổi, quê Nghệ An) đi bán hàng ở chợ về bằng xe máy trên đường Vũng Việt (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương) thì bị một người đàn ông bất ngờ chặn đầu xe rồi tạt chất lỏng nghi là a xít vào người, khiến chị L. bị bỏng nặng, ngã gục tại chỗ.

Hiện trường vụ việc CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, người đàn ông nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, còn chị L. được người dân đưa đến bệnh viện đã cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Dĩ An đã nhanh chóng điều lực lượng đến điều tra, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy tìm thủ phạm.

Được biết, chị L. từ quê Nghệ An vào Bình Dương làm nghề mua bán thịt heo. Trước khi xảy ra vụ việc, chị L. vẫn sinh sống và mua bán bình thường, không xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh.