Bình Dương: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập nặng

Do ảnh hưởng từ cơn mưa lớn kéo dài trong đêm 15.10 và rạng sáng 16.10 khiến một số khu vực tại TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và TP.Dĩ An (Bình Dương) bị ngập nặng.

Người dân cố gắng đưa tài sản, vật dụng lên vị trí cao, tránh ngập nước Đ.T.

Tại khu vực P.An Thạnh (TP.Thuận An) sáng nay, dù mưa đã ngưng nhưng nước vẫn còn ứ đọng, gây ngập sâu một số khu vực. Nhiều gia đình bị nước tràn vào đã cố gắng kê tài sản có giá trị lên cao để tránh hư hỏng. Do nước dâng cao nên người dân cũng bất lực nhìn các vật dụng sinh hoạt, giường, tủ... bị ngập trong nước.

Nước ngập sâu khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn Đ.T.

Người dân cố gắng đưa tài sản lên vị trí cao để tránh hư hỏng Đ.T.

Nước ngập sâu, một số người dân đã phải dùng xuồng để di chuyển Đ.T.

Tại đường Thích Quảng Đức (TP.Thủ Dầu Một) có đoạn ngập sâu đến gần 1 mét khiến nhiều xe máy, ô tô bị chết máy, hư hỏng.

Một ô tô bị trôi trên đường Thích Quảng Đức (TP.Thủ Dầu Một) ẢNH CẮT CLIP

Tại P.Vĩnh Phú (TP.Thuận An), 2 cây cầu dân sinh bắc qua một nhánh sông Sài Gòn cũng đã bị dòng nước lớn cuốn trôi. Thời điểm trên, may mắn không có người di chuyển trên cầu nên không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người.

Nước lớn cuốn sập cầu sắt dân sinh Đ.T

Chính quyền địa phương sau đó đã nhanh chóng có mặt giăng dây, rào chắn cảnh báo nguy hiểm tại điểm có cây cầu dân sinh bị nước cuốn trôi, cảnh báo người dân tìm lối khác để di chuyển.

Dự báo trong những ngày tới, Bình Dương sẽ tiếp tục có mưa. Người dân đang lo lắng khi chưa thể khắc phục những thiệt hại do đợt ngập lần này mà tiếp tục phải đối diện với nguy cơ ngập lụt trong những ngày tới.