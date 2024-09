Cơn mưa như trút nước vào chiều tối 1.9.2024 tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khiến nhiều ô tô phải chịu trận, chờ cứu hộ.

Bình Dương- Mưa ngập ở 2 thành phố, giao thông tắc nghẽn

Tại thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) cũng không khá khẩm hơn khi nhiều người đi xe máy buộc phải dắt xe vượt đoạn ngập nước.

Đến 19 giờ ngày 1.9.2024, nhiều điểm ngập ở thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An vẫn chưa có dấu hiệu rút nước.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, mưa lớn như trút nước kéo dài từ 16 giờ đến 19 giờ vẫn chưa hết mưa.

Đường 30 Tháng 4, TP.Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đường 30 tháng 4 thuộc địa phận phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một) đoạn giao từ Quốc lộ 13 hướng về ngã ba Nam Sanh bị ngập kéo dài gần đến nhà thờ Vinh Sơn. Đoạn bị ngập nặng nhất ở gần vòng xoay Gò Đậu có chỗ ngập gần 1 mét. Hàng chục xe ô tô bị chết máy phải nằm tại chỗ không thể di chuyển được.

Ngay tại đoạn đường 30 tháng 4 gần vòng xoay Gò Đậu, cao điểm có đến 5 xe ô tô bị chết máy cùng lúc. Trong đó có loại xe du lịch hạng sang đã được chủ xe gọi xe cứu hộ đến chở đi.

Đáng chú ý, ở thành phố Thủ Dầu Một đoạn ngã ba Cống giao nhau giữa đường Thích Quảng Đức và đường Phan Đình Giót bị ngập sâu hơn 1 mét khiến các loại xe cộ đều không thể lưu thông qua khu vực này. Nước tràn vào nhà dân và các cửa hàng ăn uống đều bị ngừng trệ.

Tại thành phố Thuận An, điểm ngập sâu nhất và ùn tắc giao thông kéo dài trên Quốc lộ 13 đoạn ngã tư cầu Ông Bố và siêu thị Lotte. Tại đây cũng là điểm ngập thường xảy ra. Trong trận mưa kéo dài hơn 3 giờ cùng ngày, nhiều khu dân cư ở khu vực này cũng bị ngập.

Thêm 1 điểm bị ngập sâu ở thành phố Thuận An là đoạn đường Cách mạng tháng Tám thuộc địa phận phường An Thạnh khu vực gần cầu Trắng. Điểm ngập kéo dài dần 1 km. Khu dân cư ở đường An Thạnh 07 bị ngập sâu, người dân lội bì bõm đi ra khỏi nhà.

Hàng loạt xe máy bị chết máy kéo thành hàng dài trên đường. Nhiều đoạn bị ngập sâu khiến người đi đường phải dừng trên vỉa hè để trú chân chờ nước rút.

Trong lúc mưa lớn và ngập úng, thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An đã cử lực lượng ở địa phương đến các điểm ngập để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân trách điểm ngập đồng thời hỗ trợ đưa người dân và xe máy đi qua điểm ngập.