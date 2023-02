Bình Dương: Nạn nhân mất xe 'vật vã' chờ công an phường xử lý

Ngày 24.2, lãnh đạo UBND P.Bình Hòa, TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết công an phường đã tiếp nhận vụ việc và đưa 2 chiếc xe máy là tang vật vụ trộm tài sản về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, người đàn ông bị mất chiếc xe máy hiệu Winner khi để tại chung cư ở P.Dĩ An, TP.Dĩ An. Xe có gắn định vị nên anh này lần theo và nhờ lực lượng CSGT tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ truy vết.

Chủ xe sau đó phát hiện chiếc xe của mình đang để trong một phòng trọ khóa ngoài ở đường Bình Hòa 03 (P.Bình Hòa, TP.Thuận An).

Bài đăng trên các trang mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nhìn qua khe cửa phòng trọ còn có một chiếc xe hiệu Honda SH dựng sát bên cạnh. Chiếc xe này được xác định là của một người dân ở P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An đã bị kẻ gian lấy mất trước đó.

Lực lượng chức năng hướng dẫn 2 nạn nhân qua Công an P.Vĩnh Phú và P.Dĩ An trình báo để phối hợp với Công an P.Bình Hòa thụ lý. Thế nhưng, không bên nào hỗ trợ và vụ việc được cho là bị đẩy qua đẩy lại. Do đó, 2 nạn nhân nằm ngoài phòng trọ canh tài sản.

Qua xác minh, chiếc xe Winner của anh Nguyễn Văn Hà (30 tuổi, quê Nam Định). Chiếc xe Honda SH của anh Ngô Văn Hiếu (21 tuổi). Chủ trọ thông tin, phòng này được một thanh niên thuê nhưng chưa đăng ký tạm trú nên không rõ danh tính.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo UBND P.Bình Hòa xác nhận vụ việc 2 chiếc xe của người dân nghi là tang vật của vụ trộm trong phòng trọ trên địa bàn phường. Theo đại diện UBND P.Bình Hòa, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày (24.2), Công an P.Bình Hòa đã kiểm tra hành chính và đưa 2 chiếc xe về trụ sở Công an P.Bình Hòa.

Liên quan đến việc vì sao lại để người dân chờ lâu như vậy, và có hay không sự "đùn đẩy" trách nhiệm xử lý vụ việc?, vị này cho biết là do lực lượng chức năng phải làm việc theo đúng quy trình vì thời điểm phát hiện thì phòng trọ bị khóa cửa ngoài. Dù nhìn rõ xe nhưng không thấy biển số 2 chiếc xe này. Lực lượng chức năng thì không thể tự phá cửa vào, phải liên hệ với chủ nhà trọ nên mới mất nhiều thời gian.

Hiện Công an P.Bình Hòa cũng đang phối hợp công an các địa phương có người bị mất xe để tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định.