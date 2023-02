Bình Dương: Người dân vây bắt 2 nghi can cướp giật tài sản

Ngày 7.2, Công an TP.Dĩ An đang tạm giữ hình sự Lý Hoàng Vũ (25 tuổi) và Mai Thanh Phong Sinh (27 tuổi, cùng ngụ TP.Dĩ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 31.1, vì muốn có tiền tiêu xài, Vũ chạy xe máy rủ Phong đi cướp giật tài sản thì Phong đồng ý. Sau đó, Phong chở Vũ chạy rảo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Dĩ An để tìm 'con mồi'.

Khi đi đến ngã tư giao nhau trước Giáo xứ An Bình (hướng về ngã ba Cây Lơn, thuộc P.Bình An, TP.Dĩ An), cả 2 phát hiện ông L.V.Đ. (51 tuổi) điều khiển xe máy, chở vợ là bà D.T.T.T. (53 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) đang đeo túi xách. Thấy vậy, Phong chạy xe áp sát vào bên trái xe máy của ông Đ. để Vũ ngồi sau giật túi xách. Tuy nhiên, do dây đeo bị đứt nên cả 2 không lấy được túi xách và tăng ga bỏ chạy.

Hai nghi can cướp giật tài sản Đ.T

Bất ngờ bị giật tài sản, ông Đ. điều khiển xe máy đuổi theo Phong và Vũ. Khi đến đoạn dừng đèn đỏ, ông Đ. đã đuổi kịp và giữ xe của Phong lại rồi truy hô "Cướp! Cướp!". Phong và Vũ sau đó bỏ xe lại và chạy bộ hòng tẩu thoát. Nhiều người nghe tiếng tri hô đã cùng vây bắt được cả 2 và giao cho cơ quan công an.

Qua làm việc, cơ quan công an đã kiểm tra túi xách của bị hại, trong đó có số tiền 600.000 đồng tiền mặt cùng 1 điện thoại di động.

Tang vật túi xách mà 2 nghi phạm cướp của người dân Đ.T.

Hiện cả 2 nghi can cướp giật túi xách đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản