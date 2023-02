Bình Dương: Nguồn cung khan hiếm, căn hộ sắp bàn giao được săn đón

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt thực trạng khan hiếm nguồn cung mới, cùng giá bán tăng khiến người mua nhà ngày càng có ít sự lựa chọn.

Thị trường bất động sản vẫn "đói" nguồn cung

Trong 2-3 năm trở lại đây, các dự án đủ điều kiện xây dựng, mở bán rất ít. Không chỉ ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, trong năm 2022, những bất ổn từ tình hình kinh tế, tài chính toàn cầu ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường BĐS nói riêng. Ngoài nguyên nhân thiếu nguồn cung, việc tăng giá bất động sản còn đến từ giá đền bù giải phóng mặt bằng, cho thuê đất của Nhà nước bị điều chỉnh, nhiều yếu tố đầu vào tăng giá như: Xăng dầu, vật liệu xây dựng, dịch vụ logistics...

Cụ thể, năm 2022 số lượng nhà ở thương mại (NOTM) hoàn thành là 17 dự án với hơn 4.000 căn; số lượng NOTM đang triển khai xây dựng là 1.148 dự án với hơn 324.000 căn; số lượng NOTM được cấp phép mới là 36 dự án với hơn 24.000 căn, trong đó khu vực miền Nam có 5 dự án với hơn 8.000 căn chủ yếu ở TP.HCM và Bình Dương.

The Emerald Golf View đang trong quá trình bàn giao

The Emerald Golf View

Nằm ngay tại đại lộ Bình Dương, khu vực trung tâm TP Thuận An đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông, The Emerald Golf View ghi dấu bởi vị trí thuận lợi, hệ thống tiện ích đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Vì thế cư dân tại đây đi đâu cũng tiện, tới đâu cũng gần. Bên cạnh đó, The Emerald Golf View còn hưởng trọn vẹn các tiện ích ngoại khu như TTTM Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex, trường học quốc tế, sân golf Sông Bé, KCN VSIP1… hứa hẹn tiềm năng tăng giá cao trong tương lai.

Điểm nhấn của The Emerald Golf View đó là đem đến cho cư dân một cuộc sống hiện đại và cao cấp với chuỗi 80 tiện ích "5 sao" như: sảnh đón sang trọng, trung tâm thương mại, công viên chuyên đề, câu lạc bộ gym - spa, hồ bơi vô cực, khu Family Lounge, rạp chiếu phim ngoài trời, công viên trẻ em…

Trước thời điểm bàn giao những căn hộ đầu tiên, đơn vị vận hành Anabuki Nhật Bản, ban quản lý dự án và đội ngũ kỹ sư - kỹ thuật của nhà thầu Coteccons đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trong căn hộ và một số hạng mục cảnh quan, tiện ích đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện để đưa vào nghiệm thu trước khi bàn giao những căn hộ đầu tiên.

Lựa chọn Anabuki là đơn vị quản lý The Emerald Golf View với các quy trình vận hành tiêu chuẩn quốc tế là cách chủ đầu tư Lê Phong hiện thực hóa các cam kết về dịch vụ tiện nghi hiện đại và môi trường sống chất lượng cao đối với cư dân dự án.

Hệ thống chiếu sáng tòa nhà The Emerald Golf View

Đặc biệt, sẵn sàng chào đón chủ nhân "về nhà", ngay dịp Tết Quý Mão vừa qua hệ thống chiếu sáng tòa nhà đã được đưa vào vận hành, biến The Emerald Golf View trở thành biểu tượng đầu tiên trên trục Đại lộ Bình Dương.

Có thể nói, trong bối cảnh thị trường BĐS Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung đang khan hiếm căn hộ mới, đặc biệt là căn hộ sắp bàn giao, dự án The Emerald Golf View với không gian sống tiện ích hoàn hảo, công trình hiện đại cùng hệ thống vận hành chuyên nghiệp tất cả trong một, đáp ứng nhu cầu của từng thành viên trong gia đình cùng ưu đãi hấp dẫn, đó là lý do để khách hàng sở hữu dự án xứng đáng "xuống tiền" nhất nhì khu vực đại lộ Bình Dương như The Emerald Golf View

Kinh doanh tiếp thị: Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Danh Khôi - DKRS.

Hợp tác phân phối: Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Esy House.