Bình Dương: Nhiều cán bộ y tế xin nghỉ việc

Chiều 20.10, ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương kiêm Giám đốc TTYT TP.Thuận An xác nhận có 5 cán bộ y tế ở các phòng ban chuyên môn (trực thuộc TTYT TP.Thuận An) đã có đơn xin nghỉ việc; tuy nhiên có 4 người đã rút đơn và có người được chấp thuận cho nghỉ việc từ ngày 1.11.

Theo đó, các cán bộ y tế xin nghỉ việc gồm: Trưởng khoa Dược - trang thiết bị vật tư y tế; Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc; Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính; viên chức Phòng Tổ chức hành chính và viên chức Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ.

TTYT TP.Thuận An (tọa lạc chung khu với Bệnh viện Thuận An), nơi có nhiều cán bộ xin nghỉ việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về lý do xin nghỉ việc, ông Huỳnh Minh Chín cho biết TTYT TP.Thuận An đã có cuộc họp xem xét, giải quyết đơn xin nghỉ việc và phân tích, vận động từng trường hợp xin nghỉ việc.

Cụ thể, đối với ông L.V.H nhiều lần có đơn xin nghỉ việc và Ban giám đốc TTYT TP.Thuận An đã thống nhất cho nghỉ việc từ ngày 1.11.

Đối với các cán bộ còn lại, ông Huỳnh Minh Chín cho biết sau khi Ban giám đốc có cuộc họp làm công tác tư tưởng, vận động thì 4 cán bộ kể trên đã rút đơn xin nghỉ việc.

Theo ông Huỳnh Minh Chín, lý do các cán bộ này xin nghỉ việc mỗi người đều lý do riêng. "Tuy nhiên, sau khi chúng tôi họp phân tích từng góc độ và vận động, các cán bộ này đã có đơn rút đơn xin nghỉ việc và tiếp tục công tác tại TTYT TP.Thuận An", ông Huỳnh Minh Chín nói.

Trước đó, tháng 5.2024, ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã được phân công kiêm nhiệm, phụ trách điều hành TTYT TP.Thuận An thay cho bà Huỳnh Thị Nguyệt Phương nghỉ hưu theo chế độ.