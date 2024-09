Bình Dương: Nước cuốn trôi ô tô bán tải, 1 người tử vong

Ngày 14.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ và ô tô bán tải bị nước cuốn trôi trên đoạn đường suối Siệp (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An).

Trước đó, đêm 13.9, khu vực TP.Dĩ An xảy ra mưa to, gió lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Riêng khu vực suối Siệp xuất hiện lượng nước mưa đổ về đây rất nhiều tạo thành dòng chảy siết.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn ẢNH: M.H.

Thời điểm trên, chị N.T.B.T. (45 tuổi, ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển ô tô bán tải cố vượt qua dòng nước lũ, nhưng đã bị dòng nước chảy siết cuốn trôi phương tiện. Chị T. đã mở cửa xe để thoát ra ngoài nhưng lại bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ TP.Dĩ An đã huy động hàng trăm người đến hiện trường để ứng cứu và tìm thấy thi thể người phụ nữ cùng xe bán tải bị nước cuốn ở gần hiện trường.

Nhiều khu vực ở TP.Dĩ An bị ngập nước ẢNH: M.H

Lực lượng cứu hộ TP.Dĩ An đã trục với chiếc xe bán tải và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.