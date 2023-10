Bình Dương: Phát hiện bộ xương người không có phần đầu trong bụi cây

Chiều 17.10, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Thuận An tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện bộ xương người không đầu trong bụi cây ở khu gò mả trên đường Thuận Giao 28 (P.Thuận Giao, TP.Thuận An).

Công an đang tìm kiếm phần còn lại của bộ xương H.G

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người dân trong lúc đi thăm gò mả đã hốt hoảng khi phát hiện bộ xương người không có phần đầu nằm trong bụi cây ở P.Thuận Giao (TP.Thuận An) nên báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an TP.Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, thu thập thông tin, điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu thập được một sợi dây nghi dùng để treo cổ tự tử vẫn còn vướng trên cây. Ngoài ra, bộ xương người được xác định của người đã tự tử trong khoảng thời gian 7 - 8 tháng trước.

Về phần bộ xương không có phần đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ nhiều khả năng do thú hoang đã di chuyển, kéo đi nơi khác. Lực lượng công an đang tích cực tìm kiếm phần đầu bị mất của bộ xương người. Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.