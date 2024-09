Bình Dương: Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Đồng Nai

Chiều tối 15.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương, đưa thi thể nam thanh niên từ dưới sông Đồng Nai lên bờ khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày, nhiều nhân viên làm việc ở cảng Bình Dương trong lúc lên xuống tàu chở hàng đã phát hiện thi thể của một nam thanh niên mặc quần jeans, áo thun đen đang trôi dạt trên sông Đồng Nai cùng đám lục bình.

Thi thể nam thanh niên cùng lục bình trôi trên sông Đồng Nai ẢNH: CTV

Khi lục bình và thi thể trôi qua khu vực cảng Bình Dương thì vướng lại bởi các tàu hàng đang neo đậu. Khu vực này ở gần cầu Đồng Nai.

Sau khi đưa thi thể lên bờ để khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, công an thấy 1 CMND trong túi quần. Thông tin trên CMND là của người 26 tuổi, ở P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.