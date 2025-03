Bình Dương: Sau giải thể công an cấp huyện, nhiều camera giao thông ngừng hoạt động

Chiều 12.3, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bình Dương do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An cho biết hiện 42 camera giao thông do Công an thành phố trước đây quản lý phải tạm ngừng hoạt động do không có kinh phí và nhân sự.

Theo ông Hồng, hệ thống camera giao thông, an ninh trên địa bàn trước đây đã được đầu tư, lắp đặt có hệ thống máy chủ đặt tại Công an TP.Dĩ An và do đơn vị này quản lý, vận hành.

Một camera giao thông quan sát điểm giao nhau giữa đường sắt và đường Số 9 ở TP.Dĩ An. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, từ ngày 28.2, thực hiện chủ trương giải thể công an cấp huyện; toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của Công an TP.Dĩ An đã chuyển về các phường cũng như Công an tỉnh Bình Dương công tác.

"Do đó, toàn bộ hệ thống vận hành camera giao thông, an ninh đang đặt tại trụ sở Công an TP.Dĩ An phải ngắt điện, ngừng hoạt động để tránh phát sinh tiền điện và đặc biệt là không có người để theo dõi, vận hành", ông Hồng cho hay.

Cũng theo ông Hồng, kinh phí để duy trì hoạt động hệ thống camera này khoảng hơn 23 triệu đồng/tháng (khoảng 70 triệu đồng/quý).

Trụ sở Công an TP.Dĩ An sau khi giải thể ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để tiếp tục vận hành hệ thống camera này, ông Hồng đề nghị chuyển giao máy chủ và hệ thống về cho UBND TP.Dĩ An tiếp quản để tiếp tục vận hành.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị Công an tỉnh Bình Dương có phương án giải quyết để tiếp tục vận hành hệ thống camera giao thông, an ninh trên địa bàn TP.Dĩ An tránh lãng phí tài sản công.