Bình Dương: Tạm đình chỉ, ngừng hoạt động gần 1.600 quán karaoke, cơ sở kinh doanh vi phạm PCCC

Cụ thể, qua kiểm tra việc tuân thủ quy định PCCC của các quán karaoke trên địa bàn, Công an tỉnh Bình Dương đã đình chỉ hoạt động 184 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 449 cơ sở, ngừng và tạm ngừng hoạt động 1.145 cơ sở vi phạm về PCCC.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương và công an các địa phương đã thu hồi 46 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC, cứu hộ cứu nạn. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC tổng số tiền phạt trên 48 tỉ đồng.





Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, quá trình kiểm tra PCCC, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra về đường thoát hiểm, chống tụ khói, chống cháy lan; việc sử dụng vật liệu trang trí, cách âm, báo cháy… đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar…