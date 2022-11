Công an Bình Dương liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng

Trước đó, khuya 24.11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) kiểm tra tại khu nhà trọ ở KP.Bình Đường 1 (P.Dĩ An, TP.Dĩ An), bắt quả tang Bùi Đức Hoàng (28 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Hoài Phương (29 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đang mua bán vũ khí quân dụng, súng và đạn.

Qua kiểm tra, công an đã thu giữ 1 khẩu súng K59, 1 khẩu Rulo và thu giữ 1 băng đạn cùng 5 viên đạn, 30 viên đạn cao su.





Ngoài ra, khoảng 17 giờ ngày 23.11, Công an TP.Dĩ An cũng phối hợp các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là 1 khẩu súng Lock 19 và 1 viên đạn do Nguyễn Đình Khiêm (23 tuổi, ngụ Khánh Hòa) và Võ Tấn Công (30 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) tàng trữ.