Bình Dương: Tàng trữ ma túy cùng 'kho' vũ khí quân dụng

Ngày 2.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Bùi Viết Dũng (24 tuổi, ngụ Quảng Bình, tạm trú KP.Bình Quới A, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, Bình Dương ) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy và vũ khí quân dụng.

Nghi phạm Bùi Viết Dũng CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện Bùi Viết Dũng thường xuyên hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn và hoạt động liên tỉnh.

Ngày 31.1, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người Công an tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính kiểm tra phòng trọ của Dũng, qua đó phát hiện người này đang tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện có 4 khẩu súng, 29 viên đạn; 1 súng điện và 3 viên đạn bắn điện; 6 bình xịt hơi cay; 9 vũ khí thô sơ bao gồm đao, kiếm, mã tấu các loại; 1 còng số 8…

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều ma túy cùng nhiều loại giấy tờ nghi giấy tờ giả.

Tang vật vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.... được phát hiện tại nơi Bùi Viết Dũng lưu trú CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Tại cơ quan công an, Bùi Viết Dũng khai nhận các loại vũ khí nêu trên Dũng mua về để bán lại cho người khác. Khi đang tập kết 'hàng nóng' thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Dũng còn khai nhận, số ma túy trên là ma túy đá do Dũng mua về rồi phân nhỏ ra bán lại cho các con nghiện trên địa bàn.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự nguyện giao nộp hoặc không tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.