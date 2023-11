Bình Dương: Tuyên dương 253 công nhân lao động giỏi, sáng tạo

Ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương trao bằng khen cho các gương điển hình

Ảnh: Đ.T

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, qua triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với hưởng ứng chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"… đã thu hút đoàn viên, người lao động tích cực tham gia.

Qua các phong trào Tổng LĐLĐ VN đã khen thưởng cho 52 tập thể và 340 cá nhân, trong đó có 7 cá nhân tiêu biểu được tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng cho 3 tập thể, 4 cá nhân; LĐLĐ Bình Dương tặng bằng khen cho 750 tập thể và 1.400 cá nhân.

Ngoài ra, LĐLĐ Bình Dương phối hợp với Ban thi đua khen thưởng của tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho 253 gương điển hình tiên tiến trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Theo LĐLĐ Bình Dương, những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng trong dịp này là những công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có tổ chức công đoàn); là chủ quản, trưởng phó các phân xưởng; tổ trưởng, tổ phó sản xuất; kỹ sư, công nhân…; là những người có thời gian làm việc, cống hiến từ 3 năm trở lên; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhiều sáng kiến, sáng tạo đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại giá trị lợi ích về mặt kinh tế - xã hội…

Những sáng kiến tiền tỉ

Theo đánh giá của LĐLĐ Bình Dương, các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, suy thoái toàn cầu về kinh tế, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Cụ thể như chị Trần Thị Hằng, sinh năm 1983, Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam, thời gian làm việc 18 năm. Luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo năng suất, chất lượng trong quá trình sản xuất. Cuối năm 2022, chị Hằng đã thực hiện đề án cải tiến "Sữa chữa Electric Module" dùng để lắp ráp máy trợ thính dù đã được thay linh kiện và Battery mới 100% nhưng vẫn phải hủy do Hydbrid bị lỗi. Sau khi thay đổi quy trình sửa chữa thì giảm số lượng sản phẩm phải hủy và tiết kiệm được cho doanh nghiệp hơn 9 tỉ đồng.

Những gương điển hình trong phong trào thi đua ở Bình Dương

Ảnh: Đ.T

Anh Nguyễn Thanh Việt, sinh năm 1992, kỹ sư Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam đã có thời gian làm việc gần 7 năm tại công ty. Nhiệm vụ của anh Việt là theo dõi, kiểm soát và cải tiến quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian gia công cho sản phẩm; phân tích các nguy cơ và hành động để cải thiện chất lượng sản phẩm; ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn trên dây chuyền sản xuất, đánh giá và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh… anh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Việt đã có sáng kiến chuẩn hóa và cải tiến tự động hóa nhằm đơn giản hóa thao tác, cải tiến chất lượng góp phần tiết kiệm chi cho doanh nghiệp hơn 3,8 tỉ đồng.

Anh Dương Thanh Thuấn, sinh năm 1996, công nhân bảo trì Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam. Là công nhân bảo trì tại bộ phận Final Inspection. Cuối năm 2022, máy in nhãn CT400 và Thermal head đang sử dụng tại quy trình Complete lot bị ngưng sản xuất từ nhà sản xuất, hết thiết bị dự trữ và không mua được thiết bị thay thế (máy in CT400 nhà sản xuất đã ngưng sản xuất spare part). Anh Thuấn đã nghiên cứu và cải tiến sử dụng máy in nhãn cũ cùng với Thermal heal cũ để in lại nhãn tại quy trình complete thay thế cho máy in CT400 và đã được Ban Giám đốc Công ty công nhận khen thưởng…