Bình Dương: Va chạm xe máy chạy ngược chiều, người đàn ông tử vong thương tâm

Ngày 6.4, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang phối hợp các đơn vị liên quan, làm rõ vụ một người tử vong, một người bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

Danh tính nạn nhân tử vong là anh L.V.T (38 tuổi, quê Nghệ An). Cô gái bị thương nặng là P.G.H (16 tuổi, ngụ TP.Dĩ An), hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến người đàn ông tử vong TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, hơn 20 giờ ngày 5.4, anh T. điều khiển xe máy BS 37X6 - 58... chạy trên đường Lê Hồng Phong, hướng từ TP.Dĩ An đi QL13. Khi vừa qua khỏi UBND P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An), xe máy do anh T. điều khiển va chạm với xe máy BS 61D1 - 393... do em P.G.H điều khiển, đang chạy ngược chiều, chuẩn bị băng qua đường.

Hậu quả vụ tai nạn, anh H. tử vong tại chỗ, cô gái bị thương rất nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe máy bể nát, nằm chắn hết làn đường Lê Hồng Phong.

Xe máy bị hư hỏng nặng, nằm chắn làn đường Lê Hồng Phong. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn, giao thông khu vực bị ùn tắc TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An nhanh chóng có mặt, phong tỏa, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Đến khuya 5.4, thi thể anh T. được đưa về nhà xác.

Hiện vụ va chạm xe máy chạy ngược chiều làm người đàn ông tử vong, một cô gái bị thương đang được công an làm rõ.