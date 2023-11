Bình Dương: Xác minh vụ bảng điện tử tuyên truyền có dòng chữ lạ

Ngày 22.11, UBND xã An Sơn (TP.Thuận An) đã trích xuất camera an ninh để xác minh làm rõ có hay không sự can thiệp từ bên ngoài đối với bảng điện tử tuyên truyền tại cổng chào của xã.

Theo đó, vào tối 20.11, bảng điện tử tuyên truyền của xã An Sơn bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ "Nhà cái đến từ Châu Phi" thay vì nội dung tuyên truyền chào mừng như thường lệ.

Sau khi dòng chữ lạ xuất hiện, người dân đã chụp hình và quay video đưa lên mạng xã hội.

Dòng chữ lạ xuất hiện trên bảng điện tử tuyên truyền của xã An Sơn T.L

Theo lãnh đạo xã An Sơn, sau khi phát hiện bảng điện tử tuyên truyền chạy sai nội dung, bộ phận quản lý đã tắt bảng điện tử ngay sau đó.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc bảng điện tử xuất hiện chạy dòng chữ lạ, sai nội dung được cho là chập điện dẫn đến phần mềm chạy chữ hiển thị sai.

Hiện bảng điện tử đã được sửa chữa và hoạt động bình thường trở lại với các nội dung tuyên truyền, chào mừng của UBND xã An Sơn.