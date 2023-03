Bình Dương: Xác minh vụ một phụ nữ bị đánh, cắt tóc, lột đồ giữa đường

Chiều ngày 27.3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh người phụ nữ nghi bị đánh ghen, lột đồ, cắt tóc ngay trên đường ở TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin từ người dân chứng kiến, cũng là người đăng tải sự việc lên mạng xã hội Facebook, sự việc kể trên xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một). Những hình ảnh cũng chính do người này chụp lại và sự việc được cho là một vụ đánh ghen chuyên nghiệp. Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Theo một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 13 giờ chiều cùng ngày. Một nhóm khoảng gần 10 người (cả nam và nữ) đi trên một chiếc ô tô và hai xe máy bất ngờ chặn đường một chiếc xe ô tô màu đen.

Vụ việc người phụ nữ bị đánh, cắt tóc, lột đồ giữa đường đang gây xôn xao dư luận ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau đó, cả nhóm thanh niên đã khống chế đưa đôi nam nữ trên xe ô tô màu đen xuống đường. Tiếp đó, một số người đàn ông đứng bao vây xung quanh, còn ba người phụ nữ bắt đầu đánh đập túi bụi vào người phụ nữ đi cùng người đàn ông trên chiếc ô tô màu đen.

Mặc dù người đàn ông đi cùng can ngăn, bảo vệ người phụ nữ nhưng nhóm này vẫn lao vào đánh. Chưa dừng lại, nhóm người này còn dùng kéo cắt tóc rồi lột đồ của người phụ nữ ngay giữa đường.

Người đi đường thấy vậy đã vào can ngăn nhưng bị nhóm người này hù dọa. Thấy vậy, một số người dân đã liên hệ với Công an P.Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một).

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo UBND P.Phú Mỹ xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo vị lãnh đạo này, người dân chứng kiến vụ việc đã trình báo công an phường, tuy nhiên khi lực lượng công an đến hiện trường thì nhóm người này đã rời đi. Nạn nhân cùng những người liên quan trong vụ việc cũng không đến công an phường trình báo.

Hiện Công an P.Phú Mỹ vẫn đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ nhóm người đánh, cắt tóc, lột đồ người phụ nữ giữa đường.